La principessa Latifa “riceve assistenza a casa”. La famiglia reale di Dubai risponde all’Onu (Di venerdì 19 febbraio 2021) La principessa Latifa è “a casa” e sta “ricevendo assistenza”. La famiglia reale di Dubai ha risposto, tramite una dichiarazione dell’ambasciata degli Emirati Arabi a Londra, alla richiesta dell’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani di fornire prova che la principessa sia ancora in vita. I video della principessa Latifa Nei video registrati in segreto ottenuti dalla Bbc, che hanno portato alle richieste globali per un’indagine da parte dell’Onu, la principessa accusa la famiglia di averla tenuta in ostaggio da quando tentò di fuggire dalla sua prigionia nel 2018. Tuttavia, da Dubai fanno sapere che le sue «condizioni continuano a ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 19 febbraio 2021) Laè “a” e sta “ndo”. Ladiha risposto, tramite una dichiarazione dell’ambasciata degli Emirati Arabi a Londra, alla richiesta dell’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani di fornire prova che lasia ancora in vita. I video dellaNei video registrati in segreto ottenuti dalla Bbc, che hanno portato alle richieste globali per un’indagine da parte dell’Onu, laaccusa ladi averla tenuta in ostaggio da quando tentò di fuggire dalla sua prigionia nel 2018. Tuttavia, dafanno sapere che le sue «condizioni continuano a ...

