La prima vera giornata di “spezzatino” totale della Serie A (Di venerdì 19 febbraio 2021) Comincia oggi, con ben due anticipi di venerdì, la prima vera giornata di “spezzatino totale”. La Serie A non avrà nemmeno due partite in contemporanea: 10 gare in 10 orari diverse. E’ la prima volta che accade nella storia del campionato italiano, che da anni ormai ha perso la tradizione della domenica pomeriggio col pallone, e ora non avrà nemmeno più l’ebbrezza delle varie “dirette gol”. La 23esima giornata comincia alle 18:30, con Fiorentina-Spezia, e si concluderà lunedì alle ore 20:45 con Juventus–Crotone. Nel mezzo quattro giorni di gare spalmate a qualsiasi orario, per rintuzzare il palinsesto il più possibile. Fiorentina-Spezia, venerdì ore 18:30 Cagliari-Torino, venerdì ore 20:45 Lazio-Sampdoria, sabato ore ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 19 febbraio 2021) Comincia oggi, con ben due anticipi di venerdì, ladi “”. LaA non avrà nemmeno due partite in contemporanea: 10 gare in 10 orari diverse. E’ lavolta che accade nella storia del campionato italiano, che da anni ormai ha perso la tradizionedomenica pomeriggio col pallone, e ora non avrà nemmeno più l’ebbrezza delle varie “dirette gol”. La 23esimacomincia alle 18:30, con Fiorentina-Spezia, e si concluderà lunedì alle ore 20:45 con Juventus–Crotone. Nel mezzo quattro giorni di gare spalmate a qualsiasi orario, per rintuzzare il palinsesto il più possibile. Fiorentina-Spezia, venerdì ore 18:30 Cagliari-Torino, venerdì ore 20:45 Lazio-Sampdoria, sabato ore ...

napolista : La prima vera giornata di “spezzatino” totale della Serie A Dieci partite in dieci orari diversi, spalmate in quatt… - MatildeAlberti3 : se il televoto è stato sospeso per via del ???? giuro che facciamo una rivoluzione vera e propria perché non si può v… - rvmesxbae : Fun fact: sono alla terza relazione, quella attuale è con un ragazzo, la precedente con una ragazza e la prima è st… - vibezxgio : @chiaxconnexion ?? se ti dico che parlavo dell’altra chiara? HAHAAHAHAHAHAHHA ceh tu sei la più vera, chiara la prima prima invece hahqhqhq - GrainSand_Anja : RT @KamasDg: Quando siamo bambini Non dobbiamo impegnarci a sentire la magia della vita Avviene in modo naturale Perché custodiamo con t… -