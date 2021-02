La prima di Draghi al G7: curare il clima per combattere il covid (Di venerdì 19 febbraio 2021) “Angela, ci stai ascoltando? Forse dovresti silenziare il microfono…”. Un fuori programma interrompe Boris Johnson proprio mentre sta salutando i nuovi arrivati Joe Biden e Mario Draghi al vertice straordinario del G7 riunito in videoconferenza. La cancelliera tedesca ha lasciato il microfono acceso, disturbando l’intervento iniziale del premier della Gran Bretagna, presidente di turno del club dei sette paesi più industrializzati. È il debutto per il presidente statunitense, insediato alla Casa Bianca da poco più di un mese. È il debutto per il premier italiano Draghi, fresco di fiducia in Parlamento, ma vecchia conoscenza per gli altri leader nella sua veste passata di presidente della Bce. Nel suo discorso, Draghi insiste su un approccio non proprio comune alla pandemia: bisogna riservare attenzione ai cambiamenti ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 19 febbraio 2021) “Angela, ci stai ascoltando? Forse dovresti silenziare il microfono…”. Un fuori programma interrompe Boris Johnson proprio mentre sta salutando i nuovi arrivati Joe Biden e Marioal vertice straordinario del G7 riunito in videoconferenza. La cancelliera tedesca ha lasciato il microfono acceso, disturbando l’intervento iniziale del premier della Gran Bretagna, presidente di turno del club dei sette paesi più industrializzati. È il debutto per il presidente statunitense, insediato alla Casa Bianca da poco più di un mese. È il debutto per il premier italiano, fresco di fiducia in Parlamento, ma vecchia conoscenza per gli altri leader nella sua veste passata di presidente della Bce. Nel suo discorso,insiste su un approccio non proprio comune alla pandemia: bisogna riservare attenzione ai cambiamenti ...

matteosalvinimi : #Salvini: Faremo di tutto per evitare altre chiusure di massa. La prima cosa che ho chiesto a Draghi è che finiscan… - matteosalvinimi : #Salvini: la Lega c'è, convintamente. Noi abbiamo scelto l'Italia, prima dell'interesse di partito. Questo per noi… - HuffPostItalia : La prima di Draghi al G7: curare il clima per combattere il covid - tuscolo : RT @matteosalvinimi: #Salvini: Faremo di tutto per evitare altre chiusure di massa. La prima cosa che ho chiesto a Draghi è che finiscano l… - Giuggio72684862 : RT @sandroz_it: Domani nuovo DPCM il primo per Draghi vedremo se i vassalli delle Regioni, prima GOVERNATORI, oseranno contrastarlo !!! -