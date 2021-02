La polizia postale ha avviato un' indagine

(Di venerdì 19 febbraio 2021) Dopo la vaccinazione contro il Covid-19, Liliana Segre ha ricevuto molti insulti e minacce sui social network. Liliana Segre, insulti e minacce: inchiesta per odio razziale su Notizie.it.

bnegri1 : RT @Iperbole_: La Polizia Postale è sulle tracce di coloro che hanno insultato e minacciato la senatrice Liliana Segre per il vaccino. Le… - anikeatable : Una di quelle persone che ieri ha scritto quelle cose indicibili contro la Segre, ha scritto questo commento. Fate… - SI_sinistra : RT @catlatorre: La Polizia Postale procederà nei confronti degli haters della Senatrice a vita Liliana Segre: rischiano sanzioni penali, ol… - nicla77_amala : RT @Iperbole_: La Polizia Postale è sulle tracce di coloro che hanno insultato e minacciato la senatrice Liliana Segre per il vaccino. Le… - VirginiaPanzeri : RT @catlatorre: La Polizia Postale procederà nei confronti degli haters della Senatrice a vita Liliana Segre: rischiano sanzioni penali, ol… -

Gli uomini della polizia postale, coordinati da Alberto Nobili a capo del pool antiterrorismo della procura milanese, indagano con l'ipotesi di reato di minacce aggravate dalla discriminazione. Commenti anche di stampo antisemita sono apparsi sulla pagina della senatrice, che nella giornata di ieri 18 febbraio si è sottoposta al vaccino anti Covid. Nuove minacce contro la senatrice Liliana Segre, presa di mira per la foto in cui si vede mentre viene vaccinata contro il Covid. Le minacce hanno fatto scattare controlli sui social.