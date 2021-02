“La Montagna merita rispetto” (Di venerdì 19 febbraio 2021) Ieri pomeriggio un gruppo di imprenditori e professionisti del territorio sono saliti, sci ai piedi, sulla Cima Settsass, tra Arabba e la Val Badia, esponendo degli striscioni per richiamare l’attenzione sul difficile momento che sta vivendo la Montagna, intesa come ambiente, comunità e come sistema economico. Dopo la chiusura degli impianti sciistici – avvenuta con tempismo quanto meno poco rispettoso dei lavoratori – che mette di fatto il “veto” sulla stagione turistica invernale, assestando un duro colpo all’economia locale, sono … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di venerdì 19 febbraio 2021) Ieri pomeriggio un gruppo di imprenditori e professionisti del territorio sono saliti, sci ai piedi, sulla Cima Settsass, tra Arabba e la Val Badia, esponendo degli striscioni per richiamare l’attenzione sul difficile momento che sta vivendo la, intesa come ambiente, comunità e come sistema economico. Dopo la chiusura degli impianti sciistici – avvenuta con tempismo quanto meno pocoso dei lavoratori – che mette di fatto il “veto” sulla stagione turistica invernale, assestando un duro colpo all’economia locale, sono … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

