La marcia indietro del governatore della Valle d'Aosta a un passo dalla zona bianca: "Riaprire tutto? Non so, nutro dubbi anche per lo sci" (Di venerdì 19 febbraio 2021) Appena sei giorni fa, alla vigilia della riapertura, aveva espresso "vivo disappunto" per la decisione del ministero della Salute di tenere chiusi gli impianti sciistici. Adesso che la sua Regione 'vede' la zona bianca a un passo, con la possibilità di far tornare le persone lungo le piste, frena: "In teoria potrebbero Riaprire anche gli impianti sciistici, ma non credo valga la pena farlo. Un conto era partire il 15 febbraio con la prospettiva di avere di fronte un pezzo della stagione, un altro farlo a ora, per pochi giorni", dice il governatore della Valle d'Aosta Erik Lavevaz a La Repubblica. Una settimana insomma sembra aver cambiato tutto. Lunedì era fondamentale ...

