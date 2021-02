La lotta di Gwyneth Paltrow contro il Covid | “Ho la nebbia mentale”

(Di venerdì 19 febbraio 2021) L’attricequalche mese fa ha contratto ile ora sta ancorandoi postumi della malattia. Ilnon perdona nemmeno le grandi attrici., in un intervento sul suo sito ‘Goop’, ha descritto le sue condizioni di salute attuali, qualche mese dopo aver contratto il. Lapidarie le sue L'articolo NewNotizie.it.

infoitcultura : Gwyneth Paltrow lotta contro i postumi del Covid: «Ho la nebbia mentale» - infoitcultura : Gwyneth Paltrow lotta contro i postumi del Covid | «Ho la nebbia mentale» - infoitcultura : Gwyneth Paltrow annuncia la lotta al male: “Ho la mente offuscata…” -

Ultime Notizie dalla rete : lotta Gwyneth

Il Messaggero

Paltrow, in un intervento sul suo sito 'Goop', ha descritto le sue condizioni di salute attuali, qualche mese dopo aver contratto il Covid. Lapidarie le sue prime parole: 'Ho la nebbia ...Da 'www.leggo.it'paltrow con la mascherinaPaltrowcontro il Covid. L'attricePaltrow ha raccontato di aver contratto il Covid qualche mese fa e di non esserne completamente uscita, dato che ora ...L'attrice Gwyneth Paltrow qualche mese fa ha contratto il Covid e ora sta ancora lottando contro i postumi della malattia.L’attrice Gwyneth Paltrow ha raccontato di aver contratto il Covid qualche mese fa e di non esserne completamente uscita, dato che ora sta affrontando i postumi ...