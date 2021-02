La Liga: tutti in campo per la 24esima giornata (Di venerdì 19 febbraio 2021) La ventiquattresima giornata de La Liga è alle porte. Il campionato spagnolo è molto combattuto: pochi punti infatti dividono le squadre. A guidare la classifica l’Atletico Madrid, seguono Real Madrid, Barcellona e Siviglia. I Blaugrana dovranno dimostrare di essere un gruppo compatto e di essersi lasciati alle spalle l’episodio Pique – Griezmann di Champions. Il Villareal si presenta carico dopo la vittoria in Europa League contro il Salisburgo. Pique e Griezmann: tensione alle stelle – VIDEO La Liga, quali sono i match chiave di questa giornata? La 24esima giornata de La Liga terrà con il fiato sospeso tutti i tifosi spagnoli ma in particolare gli affezionati di Atletico Madrid e Real Madrid. Se domani sabato 20 febbraio, i Blancos ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 19 febbraio 2021) La ventiquattresimade Laè alle porte. Il campionato spagnolo è molto combattuto: pochi punti infatti dividono le squadre. A guidare la classifica l’Atletico Madrid, seguono Real Madrid, Barcellona e Siviglia. I Blaugrana dovranno dimostrare di essere un gruppo compatto e di essersi lasciati alle spalle l’episodio Pique – Griezmann di Champions. Il Villareal si presenta carico dopo la vittoria in Europa League contro il Salisburgo. Pique e Griezmann: tensione alle stelle – VIDEO La, quali sono i match chiave di questa? Lade Laterrà con il fiato sospesoi tifosi spagnoli ma in particolare gli affezionati di Atletico Madrid e Real Madrid. Se domani sabato 20 febbraio, i Blancos ...

Chiara_Liga : RT @stressedfra: tutti felici in questa scena devo dire ?? #CheDioCiAiuti6 - zerogradiK : @francescoricciu @ii_minis L’allenatore questo è un ciuccio ma lo è da sempre non ha dato idee in un anno ha distru… - DiAEmme1 : @ndr_eee Davvero abbiamo bisogno di tutti i titolari per non fare brutta figura contro l’ottava della Liga? - eiscortina : @Icios007 @NuovaPadania Bene! Se tutti fascisti si levano dalle ... rivoto Liga Veneta - RICCO_FEDE_J : @alei1004 No, Spinazzola. Non c' entra con gli altri...altrimenti non si considera che si devono far quadrare i con… -