La Gregoraci al famoso concorso di bellezza | la foto del passato

whatanightx : @wald0rfxb4ss @pazzeska4 Televisivamente Zelletta è piu famoso, comunque tutti sono pagati 3 mila euro, tranne Bran… - Gabri995m : @aomacheguardi Prodi, Alberto Tomba, maestro Muti, il volo, Elettra Lamborghini, Mika, Martina Colombari, Christian… - gregoraci_stan : @Serry1501 Il famoso cardigan di 2000€+ -

Ultime Notizie dalla rete : Gregoraci famoso

Corriere dello Sport

...Fratello Vip è passato un aereo per Elisabettache recitava i versi di una canzone dell'artista ("Sei l'epicentro del mio terremoto"), convincendo tutti che fosse proprio lui il......Fratello Vip è passato un aereo per Elisabettache recitava i versi di una canzone dell'artista ("Sei l'epicentro del mio terremoto"), convincendo tutti che fosse proprio lui il...Un titolo non casuale dal momento che l’artista trae ispirazione per i suoi pezzi solo quando piove. Questo approccio alla vita lo ha portato a rendersi conti di stare perdendo tanti momenti important ...Mr. Rain parla nuovamente del gossip su Elisabetta Gregoraci al Grande Fratello Vip. Tutti avevano pensato ad una possibile dedica da parte di Mr. Rain tanto che alcuni giornali avevano pure ipotizzat ...