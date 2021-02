La grande fuga dal M5S: su 333 parlamentari, 65 hanno dato l’addio alla beffa dei Cinquestelle (Di venerdì 19 febbraio 2021) Chi se n’è andato, chi è stato cacciato. Fatto sta che la pattuglia parlamentare del M5S in questa legislatura ha già perso ben il 20% dei propri eletti, una percentuale per altro non lontana da quella del calo di consenso registrato dai sondaggi. Su 333 tra deputati e senatori del M5s, 65 sono passati ad altre insegne, per uscite spontanee o espulsioni, in un continuo rimando di benserviti, adii, delusi e accuse di tradimento. Il deputato che preferiva il mare alla Camera Le motivazioni sono state le più svariate tanto per i singoli parlamentari migrati ad altri liti, quanto per lo stesso Movimento. E spesso sono state dettate dal tentativo di salvare la faccia di fronte a scelte difficilmente difendibili, ultima delle quali l’appoggio a Draghi. Tra i cacciati, per esempio, si ricorda il caso del velista Andrea Mura che, come ricorda ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 19 febbraio 2021) Chi se n’è an, chi è stato cacciato. Fatto sta che la pattuglia parlamentare del M5S in questa legislatura ha già perso ben il 20% dei propri eletti, una percentuale per altro non lontana da quella del calo di consenso registrato dai sondaggi. Su 333 tra deputati e senatori del M5s, 65 sono passati ad altre insegne, per uscite spontanee o espulsioni, in un continuo rimando di benserviti, adii, delusi e accuse di tradimento. Il deputato che preferiva il mareCamera Le motivazioni sono state le più svariate tanto per i singolimigrati ad altri liti, quanto per lo stesso Movimento. E spesso sono state dettate dal tentativo di salvare la faccia di fronte a scelte difficilmente difendibili, ultima delle quali l’appoggio a Draghi. Tra i cacciati, per esempio, si ricorda il caso del velista Andrea Mura che, come ricorda ...

enpaonlus : Attivista animalista uccisa in casa. Il compagno è stato fermato: è accusato di omicidio - Pedro69280970 : RT @SecolodItalia1: La grande fuga dal M5S: su 333 parlamentari, 65 hanno dato l’addio alla beffa dei Cinquestelle - SecolodItalia1 : La grande fuga dal M5S: su 333 parlamentari, 65 hanno dato l’addio alla beffa dei Cinquestelle… - letiziasolari : RT @enpaonlus: Attivista animalista uccisa in casa. Il compagno è stato fermato: è accusato di omicidio - anastasiamadam : RT @enpaonlus: Attivista animalista uccisa in casa. Il compagno è stato fermato: è accusato di omicidio -