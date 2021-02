La Francia bandisce i virologi dalle tv | “Basta terrorismo sui cittadini”

(Di venerdì 19 febbraio 2021) Mentre in Italia ad ogni ora del giorno e della notte, su ogni rete e su ogni giornale, vediamo affacciarsi, presunti esperti e immunologi, che il più delle volte lanciano allarmi e creano psicosi collettive, inhanno deciso di fare una scelta diversa. Ultimamente, infatti, si sono sempre più ridotte le apparizioni in tv deie degli esperti del Comitato tecnico-scientifico nazionale (Cts), ossia l’organismo consultivo incaricato di monitorare l’andamento dell’epidemia di Covid nel Paese e di fornire pareri all’esecutivo sulle strategie di contenimento dei contagi. Un’entità identica a quella italiana. Cosa è successo, quindi? Perché questa scelta?Da diverse settimane, come segnala Gerry Freda su Il Giornale, “i notiziari e le trasmissioni televisive e radiofoniche di approfondimento sul tema della ...

Ultime Notizie dalla rete : Francia bandisce

Il Messaggero

...quel giorno da Parigi rimbalza la decisione presa dall' Agenzia francese del farmaco chel'... Anche perché la prima notizia del 13, quella in cui diceva che i test banditi inerano ...Stanno infatti prendendo piede le ipotesi di nuovi lockdown ine in Gran Bretagna, mentre ... La Gran Bretagnai viaggi in 22 paesi. Lo ha annunciato Boris Johnson in Parlamento. Si ...Tutti gli allevamenti di visoni in Europa sono a rischio Covid, la sorveglianza dovrebbe essere alta e i test periodici su personale e animali essere una questione di priorità. Lo scrivono l’Autorità ...RIETI - Brutta tegola per Marcello Fiorenza, ex direttore dell’ufficio patrimoniale dell’Asl, nel 2015 finito al centro dell’inchiesta sugli appalti dell’Azienda ...