(Di venerdì 19 febbraio 2021) Lasupera loper 3-0, Prandelli pesca l’asso dalla panchina e strappa i tre punti. Stop per Vincenzo Italiano. Serviva una scossa, importante, in casa. La stagione è ancora molto lunga, e la squadra viola ha assoluto bisogno di intraprendere la strada della continuità per non rischiare di restare immischiata in qualche Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

serieAnews_com : ???? La Fiorentina riparte dai suoi “panchinari”, cade lo Spezia - Fiorentinanews : #FiorentinaSpezia 0?-0? 46' Tutto pronto per la ripresa, si riparte con un cambio nella #Fiorentina: esce #Kouame e… - Calcio_Casteddu : #LegaSerieA, si gioca la giornata numero 23. Alle 20.45 #CagliariTorino ??? -

Lapiù volitiva e schiaccia lo Spezia nella sua metà del campo e dopo appena 120'' di orologio, il solito Vlahovic spinge in rete una palla ben crossata da Castrovilli: ci mettono ...SERIE A CALENDARI ORARI "la Serie A . Un weekend ricco di emozioni e spettacolo, che prende il via venerdì 19 febbraio con la gara trae Spezia per poi concludersi lunedì sera con Juventus - Crotone . ...Ottima ripresa della squadra di Prandelli che passa con il centrocampista, subentrato a Bonaventura. Infortunio alla testa per Marchizza ...51' - GOOOOOLLL!!! CONVALIDATA LA RETE A VLAHOVIC! Fiorentina in vantaggio all'improvviso! 50' - VAR ancora al lavoro. Squadre in attesa della decisione. 48' - ANNULLATO UN GOL ALLA FIORENTINA! Castro ...