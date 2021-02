La favola ' gigante' di De Aliprandini | carneade d' argento ai Mondiali di Cortina

(Di venerdì 19 febbraio 2021) AGI – ", chi era costui?". Così scriveva Alessandro Manzoni nel suo capolavoro 'I promessi sposi'. Da allora questa domanda si è ripetuta tantissime volte quando un perfetto sconosciuto all'opinione pubblica sale agli onori della cronaca. Specialmente sportiva. L'ultimo caso è quello di Luca De, trentenne sciatore azzurro di ottimo livello, mai salito sul podio in una competizione importante in vita sua ( solo una vittoria nel circuito di Coppa Europa) e oggi vicecampione del mondo in slalomd'Ampezzo. La sua è la seconda medaglia per l'Italia a questa rassegna iridata inaspettatamente avara per i nostri portacolori che ha fatto registrare solo un'altra medaglia, d'oro, conquistata da Marta Bassino nel parallelo individuale di mercoledì. Nelmaschile il ...

