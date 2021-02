La drastica decisione della regina Elisabetta: ha tolto a Harry e Meghan i titoli e gli incarichi reali. La coppia replica così (Di venerdì 19 febbraio 2021) La regina Elisabetta ha ufficialmente privato il principe Harry e Meghan Markle dei loro titoli di patroni di una serie di attività affidate in quanto membri della famiglia reale. Non solo, Sua Maestà ha deciso di togliere al secondogenito di Carlo e Diana anche di ruoli onorifici militari. La notizia arriva direttamente da Buckingham Palace, che precisa che Elisabetta II lo ha comunicato loro “in una lettera dopo una conversazione con il Duca” nella quale Harry ha confermato definitivamente la rinuncia allo status di membri senior della Royal Family annunciata clamorosamente l’anno scorso in nome di una maggiore autonomia e il trasferimento per ora in America. Un colpo di scena che smentisce così tutti i rumors ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 19 febbraio 2021) Laha ufficialmente privato il principeMarkle dei lorodi patroni di una serie di attività affidate in quanto membrifamiglia reale. Non solo, Sua Maestà ha deciso di togliere al secondogenito di Carlo e Diana anche di ruoli onorifici militari. La notizia arriva direttamente da Buckingham Palace, che precisa cheII lo ha comunicato loro “in una lettera dopo una conversazione con il Duca” nella qualeha confermato definitivamente la rinuncia allo status di membri seniorRoyal Family annunciata clamorosamente l’anno scorso in nome di una maggiore autonomia e il trasferimento per ora in America. Un colpo di scena che smentiscetutti i rumors ...

