La ct iraniana obbligata a rinunciare ai Mondiali a Cortina | “Lo sport non è ancora un lavoro per donne?”

(Di venerdì 19 febbraio 2021) ‘Femminismi’ a parte, non stupirà sapere che una notizia riguardante una donna sia passata totalmente in secondo piano, rendendo il fatto di averla taciuta più grave del fatto stesso. E’ Samira Zargari la sfortunata protagonista: l’allenatrice della nazionale femminiledi sci alpino è stata costretta, dal marito, aai, dove tutta la sua squadra si stava recando. A farlo sapere è stata ogni fonte di stampa consultabile nelle ultime ore, ma il silenzio e l’indifferenza sono ciò che al momento la circondano. Questa è forse la dimostrazione di quanto siamo bravi con le parole, e poco con i fatti: bravi ad indignarci dinanzi alla sempre scarsa presenza diin qualsivoglia ambito decisionale, bravi a rivendicare quei diritti che sentiamo davvero nostri solo ...

Ultime Notizie dalla rete : iraniana obbligata

Metropolitan Magazine Italia

Ha parlato eccome, invece, la sciatrice in garaForough Abbasi al termine della discesa di oggi. Sulla sua allenatrice bloccata in Iran dal marito ai microfoni della Associated Press ha ...Ormai il suo studio parigino è diventato la metadei migliori registi internazionali: ...rimasto vedovo di Nicole Janin e si era risposato all'inizio degli anni 2000 con la letterata...Samira Zargari, ct della squadra femminile iraniana di sci, ha dovuto rinunciare ai Mondiali a Cortina: costretta dal marito.Teheran minaccia le ispezioni dell’Aiea, Biden pone condizioni alla fine delle sanzioni. Ieri vertice online tra Blinken e gli europei. Rohani ha fretta: a giugno in Iran si vota ...