La Cina mette alle corde Alibaba, ma finisce per danneggiare famiglie e imprese (Di venerdì 19 febbraio 2021) mettere fuori gioco (o quasi) Alibaba e le sue finanziarie, avrà il suo prezzo per la Cina. Solo due settimane fa, al termine di un braccio di ferro durato mesi, le autorità cinesi e Ant, braccio finanziario del colosso fondato da Jack Ma, hanno raggiunto un accordo che ha come primo effetto la trasformazione della stessa Ant in una holding, sottoposta per questo a un più rigido controllo da parte del governo centrale. Operazione che nei fatti ha tolto ad Alibaba e le sue controllate il monopolio dei pagamenti (Alipay) e delle transazioni, aprendo un varco per numerosi competitor. E il problema è proprio questo. La pressione regolatoria che le autorità cinesi hanno imposto su Jack Ma e il suo gruppo infatti, sta provocando una fuga dei clienti verso altre piattaforme che però applicano tassi d’interesse più elevati su transazioni e acquisti, ... Leggi su formiche (Di venerdì 19 febbraio 2021)re fuori gioco (o quasi) Alibaba e le sue finanziarie, avrà il suo prezzo per la. Solo due settimane fa, al termine di un braccio di ferro durato mesi, le autorità cinesi e Ant, braccio finanziario del colosso fondato da Jack Ma, hanno raggiunto un accordo che ha come primo effetto la trasformazione della stessa Ant in una holding, sottoposta per questo a un più rigido controllo da parte del governo centrale. Operazione che nei fatti ha tolto ad Alibaba e le sue controllate il monopolio dei pagamenti (Alipay) e delle transazioni, aprendo un varco per numerosi competitor. E il problema è proprio questo. La pressione regolatoria che le autorità cinesi hanno imposto su Jack Ma e il suo gruppo infatti, sta provocando una fuga dei clienti verso altre piattaforme che però applicano tassi d’interesse più elevati su transazioni e acquisti, ...

marcoconterio : Sul messaggio di oggi di Jindong Zhang su #Suning e sui riflessi che avrà sull'#Inter, ripropongo la spiegazione di… - FinanciaLounge : Video – Robert Lind di #CapitalGroup mette in guardia dal rischio di una possibile frenata della #Cina - valfal69 : @LucaBizzarri Se Genova Milano fosse un riferimento...posso rassicurarti che in Cina (Shanghai) il “trenino” per po… - MaxRibaudo : RT @CastigliMirella: Il vero ostacolo all’Unione federale è l’eccessiva dipendenza della #Germania ???? dall’#export verso la #Cina. Essere… - CastigliMirella : Il vero ostacolo all’Unione federale è l’eccessiva dipendenza della #Germania ???? dall’#export verso la #Cina. Esse… -