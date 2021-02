La cena dei negazionisti: antifascisti, massoni e fan di Draghi. Ecco cos’è il Movimento Roosevelt (video) (Di venerdì 19 febbraio 2021) Anche l’Italia ha i suoi “sciamani”, che però si ispirano ai valori della Resistenza e i riconoscono nel circuito massonico progressista sovranazionale. Sono gli esponenti del Movimento Roosevelt, che l’altra sera a Roma hanno dato vita a una cena negazionista e, poi, a una manifestazione a Campo de’ Fiori, in omaggio a Giordano Bruno. Il tam tam è partito sui social, dove il Movimento nato a Perugia nel marzo del 2015 ha lanciato la chiamata per «la disobbedienza civile contro i provvedimenti assurdi lasciati in eredità da un passato governo oramai zombie». La cena negazionista e il presidio a Campo de’ Fiori A cose fatte gli esponenti del Movimento Roosevelt hanno parlato di «serata rivoluzionaria». In realtà, l’iniziativa non è stata né più né meno ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 19 febbraio 2021) Anche l’Italia ha i suoi “sciamani”, che però si ispirano ai valori della Resistenza e i riconoscono nel circuitoco progressista sovranazionale. Sono gli esponenti del, che l’altra sera a Roma hanno dato vita a unanegazionista e, poi, a una manifestazione a Campo de’ Fiori, in omaggio a Giordano Bruno. Il tam tam è partito sui social, dove ilnato a Perugia nel marzo del 2015 ha lanciato la chiamata per «la disobbedienza civile contro i provvedimenti assurdi lasciati in eredità da un passato governo oramai zombie». Lanegazionista e il presidio a Campo de’ Fiori A cose fatte gli esponenti delhanno parlato di «serata rivoluzionaria». In realtà, l’iniziativa non è stata né più né meno ...

zazoomblog : La cena dei negazionisti: antifascisti massoni e fan di Draghi. Ecco cos’è il Movimento Roosevelt (video) -… - vale_ria_ : Per me, da qualche parte ai Piani Altissimi dei Colli romani, a qualcuno è andata di traverso la cena... ?? #Governo - CrBarbarini : @Zziagenio78 Draghi “ Mangiare per lei non è un problema visto che si abbufa da 20 anni alle spese dei cittadini Se… - ssl_ele : @Michele13666991 si riferiva ai 730 l’esordio perchè parlavano che dovevano rimandare la cena da dicembre a febbraio..non fatevi dei film - _Edo_ : @Agostino35 Le consulenze informatiche a mia madre ormai le ho demandate all'assistenza di primo livello dei miei f… -