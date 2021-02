La casa prefabbricata pieghevole che si monta in 3 ore

(Di venerdì 19 febbraio 2021) Le case prefabbricate non sono di certo una novità, anche se negli ultimi anni la loro popolarità è aumentata in virtù della sempre maggiore attenzione verso la sostenibilità da parte dei consumatori. E c’è un’azienda lettone che si è differenziata per la sua proposta particolarmente interessante. La compagnia in questione si chiama Brette Haus ed ha brevettato un particolare sistema di cerniere che facilita il trasporto e ilggio. Nello specifico, una volta ordinata la(sono necessarie 8 settimane di attesa), essa arriverà sul luogo concordato esattamente come una sorta di scatola. A questo punto gli addetti ai lavori (servono due persone), attraverso una serie di attrezzature e macchinari preposti, “apriranno” la scatola completando ilggio dell’abitazione in sole tre ore. Secondo la startup lettone, il particolare ...

Ultime Notizie dalla rete : casa prefabbricata

Wired.it

Una strutturain legno, concessa dall'amministrazione comunale di Porto Empedocle, e in particolare dal sindaco, Ida Carmina, è stata istallata nel piazzale antistante lanatale di Luigi ...Bastano meno di tre ore per montare questapieghevole: si costruisce assemblando le varie parti, un po' come con i mattoncini Lego. La casetta prodotta da Brette Haus viene consegnata in un container e si espande come un pop ...Le case prefabbricate generano sempre più interesse e ormai il numero di progetti realizzati in questa nuova branca dell'edilizia è in continua ascesa. Dalle cabine per evadere dalla città alle case p ...Nel settore dell' edilizia, una delle più grandi innovazione che sta prendendo sempre più piede è di sicuro quella che interessa la costruzione ...