La Campania tornerà arancione. De Luca: "Lavoriamo per reperire milioni di dosi all'estero"

Sono dieci le Regioni che hanno un Rt maggiore di 1, e tra queste c'è la Campania. Lo dice la bozza con i dati del monitoraggio della Cabina di Regia del ministero della Salute-Istituto Superiore di Sanità per il periodo relativo alla settimana dall'8 al febbraio. Nelle prossime ore sarà ufficializzato il passaggio della regione da 'giallo' ad 'arancione'. Intanto Vincenzo De Luca ha detto a margine di una iniziativa a Salerno che "la Campania sta lavorando con una manifestazione d'interesse per reperire qualche milione di vaccini sul piano internazionale. Stiamo lavorando per procurarci i vaccini necessari. Il dato drammatico è che non abbiamo i vaccini necessari, è il limite più grande che registriamo nella politica nazionale anti Covid".

