La Campania torna in zona arancione | ecco cosa si potrà fare e cosa sarà vietato

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 19 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiA partire da domenica 21 febbraio lanuovamente. Sulla base delle evidenze dell’Iss la nostra Regione tornerà in una fascia di rischio più elevato. Nella giornata di oggi il Ministro della Salute Roberto Speranza firmerà l’ordinanza con la quale passano in areale regioni, Emilia Romagna e Molise. Ma, nei fatti,comporta il nuovo passaggio inconsentito? Con labar e ristoranti sono chiusi per la consumazione sul posto, ma ...