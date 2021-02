La Bufera, il primo documentario sui whistleblower italiani, da oggi in streaming su MyMovies (Di venerdì 19 febbraio 2021) Il documentario La Bufera, sulla storia dei whistleblower italiani, è disponibile da oggi 19 febbraio in streaming su MyMovies.it. La Bufera - Cronache di Ordinaria Corruzione, il documentario sul fenomeno del whistlebowling italiano, è da oggi 19 febbraio disponibile in streaming su MyMovies.it, dove resterà visibile fino al 18 aprile. Il progetto è realizzato dal regista Marco Ferrari con la collaborazione dell'associazione The Good Lobby. Il progetto La Bufera - Cronache di Ordinaria Corruzione racconta la storia di sette whistleblowers italiani, con lavori ed esperienze di vita differenti, accomunati da vicende solo apparentemente ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 19 febbraio 2021) IlLa, sulla storia dei, è disponibile da19 febbraio insu.it. La- Cronache di Ordinaria Corruzione, ilsul fenomeno del whistlebowling italiano, è da19 febbraio disponibile insu.it, dove resterà visibile fino al 18 aprile. Il progetto è realizzato dal regista Marco Ferrari con la collaborazione dell'associazione The Good Lobby. Il progetto La- Cronache di Ordinaria Corruzione racconta la storia di sette, con lavori ed esperienze di vita differenti, accomunati da vicende solo apparentemente ...

cinemaniaco_fb : ?????????????? La Bufera, il primo documentario sui whistleblower italiani, da oggi in streaming su MyMovies… - monicascapin77 : RT @Gentedimare20: Luna Rossa contro rinvio per Covid, bufera Prada Cup - Gentedimare20 : Luna Rossa contro rinvio per Covid, bufera Prada Cup - romi_andrio : RT @Corriere: ?? Il primo atto del ministro Roberto Speranza nel governo di Mario Draghi scatena la rivolta delle Regioni e una bufera polit… - StefaniaFalone : RT @Corriere: ?? Il primo atto del ministro Roberto Speranza nel governo di Mario Draghi scatena la rivolta delle Regioni e una bufera polit… -