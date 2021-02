La bergamasca Termini espulsa dal M5S | “Non potevo votare questo governo”

(Di venerdì 19 febbraio 2021) La deputataGuiaè statadal gruppo parlamentare del Movimento 5 Stelle. La notifica le è arrivata nella mattinata di venerdì 19 febbraio e non si è trattato di un fulmine a ciel sereno: la trevigliese, classe 1985, aveva negato col suo voto la fiducia al neonatoDraghi. Se al Senato i no sono stati 15, alla Camera è andata peggio: 16 no, 4 astenuti, ma anche 12 assenti. Un drappello di una trentina di deputati dissidenti (tra cui la) che riducono i ranghi della maggioranza contiana e che fanno rischiare un’implosione del Movimento. “non è paragonabile ai due precedenti che si erano basati su un accordo politico e un dialogo – ha commentato, sfogandosi, la deputata ...

Ultime Notizie dalla rete : bergamasca Termini

BergamoNews.it

...che era compito del governo? E ora invece si può? E perché allora non si è chiusa la? ... Il comunicato della Regione è imperdibile: "Si tratta di destinare un'importante risorsa indi ...Marina, 52 anni,, si occupa di organizzazione e contabilità per un'impresa edile. Sembra ... mentre indi produttività la performance delle donne è a rischio. 'In ambito ...Disponibile per gli imprenditori bergamaschi associati un pacchetto di misure ad hoc per usufruire dei benefici fiscali previsti dal Decreto Rilancio ...Dubbi su chi schierare e chi evitare al fantacalcio nella 23^ di Serie A? Ecco i nostri consigli per fare bene in questa giornata La 23^ giornata di Serie A sarà la prima dell’anno con tutte le partit ...