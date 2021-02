La bella vita di Benotti & C. Con i milioni delle mascherine. Lusso sfrenato per gli otto indagati. Ville, gioielli e auto di lusso mentre il Paese era piegato dal lockdown (Di venerdì 19 febbraio 2021) Speculavano sulla pelle dei più deboli per fare la bella vita. Questo quanto emerge dalla lettura delle carte dell’inchiesta della Procura di Roma, coordinata dal procuratore aggiunto Paolo Ielo, sullo scandalo delle mascherine per il quale, mercoledì, è stato sequestrato un tesoretto da 70 milioni (leggi l’articolo) nei confronti di otto indagati che avrebbero ottenuto provvigioni milionarie, ritenute indebite dai pm, da aziende cinesi. Tra i nomi finiti nell’inchiesta spiccano quello di Andrea Vincenzo Tommasi, a capo di una della società coinvolte, del giornalista Rai in aspettativa Mario Benotti (nella foto) e di Jorge Edisson Solis San Andrea. A tutti gli indagati vengono contestati, a vario titolo, reati che ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 19 febbraio 2021) Speculavano sulla pelle dei più deboli per fare la. Questo quanto emerge dalla letturacarte dell’inchiesta della Procura di Roma, coordinata dal procuratore aggiunto Paolo Ielo, sullo scandaloper il quale, mercoledì, è stato sequestrato un tesoretto da 70(leggi l’articolo) nei confronti diche avrebbero ottenuto provvigioni milionarie, ritenute indebite dai pm, da aziende cinesi. Tra i nomi finiti nell’inchiesta spiccano quello di Andrea Vincenzo Tommasi, a capo di una della società coinvolte, del giornalista Rai in aspettativa Mario(nella foto) e di Jorge Edisson Solis San Andrea. A tutti glivengono contestati, a vario titolo, reati che ...

