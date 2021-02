KENEDY | MISTER PRESTITO ALLA RIBALTA

(Di venerdì 19 febbraio 2021) Il Napoli è uscito con le ossa quasi rotte da Granada, nell’andata dei sedicesimi di finale di Europa League. Gli iberici si sono imposti 2-0 sugli uomini di Gattuso, ai quali servirà un’impresa al Maradona, tra una settimana, per passare il turno. Tra i protagonisti della serata trionfale del Granada,, brasiliano dei padroni di casa, indal Chelsea. Il giocatore, con un assist prima e un gol dopo pochi minuti, ha annichilito il Napoli. RobertNunes do Nascimento, noto semplicemente come, è un esterno classe 1996. Mancino naturale, gioca prevalentemente da ala, ma può essere adattato a tutti i ruoli sulla fascia, compreso quello di terzino o a tutta fascia in un 3-5-2. Calcisticamente cresciuto nelle giovanili della Fluminense, ha fatto il suo esordio in prima squadra il 28 luglio 2013, ...

