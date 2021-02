Katy Perry, gravi accuse per i suoi genitori (che le davano della satanista) (Di venerdì 19 febbraio 2021) Katy Perry ha un rapporto complicato con i suoi genitori, che sono due predicatori evangelici. In passato Keith e Mary Hudson hanno dato della satanista alla loro figlia ed hanno detto di pregare per lei, così che torni sulla via del Signore. Adesso il Daily Mail e Perez Hilton hanno gettato delle ombre sulla coppia, accusandola di aver speso in maniera sospetta quasi tutti i soldi che il loro ente benefico ha raccolto nel 2019. Secondo quanto riportano i due portali, i genitori della popstar avrebbero impiegato il 96% dei fondi ricevuti, per spese personali come soggiorni in alberghi, biglietti aerei e pasti. Di circa 186.000 $ pare siano rimasti solo 7.000 $. “Gestiscono un ente di beneficenza religioso chiamato Keith Hudson Ministries. Solo che i ... Leggi su biccy (Di venerdì 19 febbraio 2021)ha un rapporto complicato con i, che sono due predicatori evangelici. In passato Keith e Mary Hudson hanno datoalla loro figlia ed hanno detto di pregare per lei, così che torni sulla via del Signore. Adesso il Daily Mail e Perez Hilton hanno gettato delle ombre sulla coppia, accusandola di aver speso in maniera sospetta quasi tutti i soldi che il loro ente benefico ha raccolto nel 2019. Secondo quanto riportano i due portali, ipopstar avrebbero impiegato il 96% dei fondi ricevuti, per spese personali come soggiorni in alberghi, biglietti aerei e pasti. Di circa 186.000 $ pare siano rimasti solo 7.000 $. “Gestiscono un ente di beneficenza religioso chiamato Keith Hudson Ministries. Solo che i ...

