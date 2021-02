Kate Middleton: sua figlia Charlotte è la vera ribelle della Royal Family (Di venerdì 19 febbraio 2021) Ha solo cinque anni – ne compirà sei il prossimo 2 maggio – ma un caratterino da far invidia agli adulti. Per questo Charlotte di Cambridge, secondogenita del principe William e di Kate Middleton, non rischia certo di finire, con il tempo, nel dimenticatoio. Secondo gli esperti, anzi, sarà proprio lei a rubare la scena, tra qualche anno, a molti membri della Royal Family. In particolare, al principe Harry. SCOPRI LE ALTRE NOTIZIE SU Kate Middleton Charlotte, la principessa ribelle Unica figlia femmina dei Duchi di Cambridge, la principessa Charlotte è destinata a stare sempre più sotto i riflettori. Parola della Royal esperta Camilla Tominey che, nel ... Leggi su amica (Di venerdì 19 febbraio 2021) Ha solo cinque anni – ne compirà sei il prossimo 2 maggio – ma un caratterino da far invidia agli adulti. Per questodi Cambridge, secondogenita del principe William e di, non rischia certo di finire, con il tempo, nel dimenticatoio. Secondo gli esperti, anzi, sarà proprio lei a rubare la scena, tra qualche anno, a molti membri. In particolare, al principe Harry. SCOPRI LE ALTRE NOTIZIE SU, la principessaUnicafemmina dei Duchi di Cambridge, la principessaè destinata a stare sempre più sotto i riflettori. Parolaesperta Camilla Tominey che, nel ...

