Juventus, verso la sfida col Crotone: emergenza in mezzo al campo (Di venerdì 19 febbraio 2021) Juventus – Dopo il ko in Portogallo è tempo di riposo per la Juventus di Andrea Pirlo, che in serie A sarà impegnata lunedì sera contro il Crotone. La sconfitta patita contro il Porto ha evidenziato come la squadra bianconera in questa fase della stagione stia pagando cara anche un po' la stanchezza per i tanti impegni ravvicinati che ci sono stati in queste prime settimane del 2021. Se a questo aggiungiamo che Pirlo ha dovuto spesso far giocare sempre gli stessi elementi, visti gli infortuni e le condizioni non perfette di alcuni giocatori, ecco che è arrivato il momento di tirare un po' il fiato. La squadra tornerà a lavorare sul campo nella giornata di sabato, ma lo sguardo è sempre volto all'infermeria. Juventus, emergenza in vista del Crotone Contro il ...

