Juventus | sospiro di sollievo per Morata? L' esito degli esami dopo il malore col Porto

Nessuna lesione per Chiellini , esami di controllo per Morata e Bentancur e mattinata intensa all'indomani della : Pirlo fa la conta e tira un mezzodi sollievo per il capitano, uscito poco dopo la mezza'ora per un problema muscolare. 'Chiellini è stato ad accertamenti radiologici che hanno escluso lesioni muscolari al polpaccio destro. Le ...Non sono gravi come si temeva le condizioni del polpaccio del difensore uscito durante la partita persa col Porto: il capitano potrà riprendere ad ...Solo un grande spavento per la Juventus di Andrea Pirlo, che può tirare ora un sospiro di sollievo per le condizioni di Alvaro Morata. "De Ligt solo un crampo, Chiellini un risentimento al polpaccio, ...Riposo e terapie e soprattutto una gara di stop, visto che lunedì dovrebbero giocare ancora Merih Demiral e Matthijs De Ligt. Per Giorgio Chiellini dovrebbe essere tutto ok e non ci sono lesioni. Per ...