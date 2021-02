Juventus Napoli, nuova rivelazione: spunta la data del possibile recupero (Di venerdì 19 febbraio 2021) Juventus Napoli – La squadra di Pirlo è in crisi. Settimana buia per la Juventus. Dopo la sconfitta di Napoli è arrivata anche la batosta in Champions League. A tenere banco, dopo il ko del San Paolo e quello ancor più fastidioso del “Do Dragao” di Oporto, è dei nuovo Juventus-Napoli. Una giornata mai giocata e che ha condizionato la classifica delle due compagini. Oggi spunta fuori una data utile. Juventus Napoli, spunta la nuova data del recupero Stamattina Tuttosport ha svelato come intendono procedere in Lega. In caso di eliminazione dall’Europa League del Napoli allora si libererebbe lo slot di mercoledì 17 marzo. Sarebbe il primo ... Leggi su juvedipendenza (Di venerdì 19 febbraio 2021)– La squadra di Pirlo è in crisi. Settimana buia per la. Dopo la sconfitta diè arrivata anche la batosta in Champions League. A tenere banco, dopo il ko del San Paolo e quello ancor più fastidioso del “Do Dragao” di Oporto, è dei nuovo. Una giornata mai giocata e che ha condizionato la classifica delle due compagini. Oggifuori unautile.ladelStamattina Tuttosport ha svelato come intendono procedere in Lega. In caso di eliminazione dall’Europa League delallora si libererebbe lo slot di mercoledì 17 marzo. Sarebbe il primo ...

