Juve Stabia scarica Mastalli: “Si è operato contro parere del club” (Di venerdì 19 febbraio 2021) E' scoppiato un vero “caso Mastalli” in casa Juve Stabia. Il centrocampista delle Vespe si è sottoposto ad intervento di pulizia del ginocchio, a detta del club all’insaputa di tutti, ma dopo il chiarimento del procuratore del calciatore, che avrebbe avvisato a mezzo pec delle sue intenzioni il club, giunge la replica della società con l’amministratore unico, Vincenzo Todaro che, di fatto, scarica l’ormai ex capitano: «Ritengo doveroso, tenuto conto del divulgarsi di notizie più o meno corrette, fare chiarezza su quanto accaduto per il tesserato Alessandro Mastalli. Lunedì 15, alle 19.03, è pervenuta a questa società una comunicazione a mezzo Pec di Mastalli, con annesso preventivo spesa, evidenziante la necessità, per lo stesso, di un intervento ... Leggi su itasportpress (Di venerdì 19 febbraio 2021) E' scoppiato un vero “caso” in casa. Il centrocampista delle Vespe si è sottoposto ad intervento di pulizia del ginocchio, a detta delall’insaputa di tutti, ma dopo il chiarimento del procuratore del calciatore, che avrebbe avvisato a mezzo pec delle sue intenzioni il, giunge la replica della società con l’amministratore unico, Vincenzo Todaro che, di fatto,l’ormai ex capitano: «Ritengo doveroso, tenuto conto del divulgarsi di notizie più o meno corrette, fare chiarezza su quanto accaduto per il tesserato Alessandro. Lunedì 15, alle 19.03, è pervenuta a questa società una comunicazione a mezzo Pec di, con annesso preventivo spesa, evidenziante la necessità, per lo stesso, di un intervento ...

ItaSportPress : Juve Stabia scarica Mastalli: 'Si è operato contro parere del club' - - ILOVEPACALCIO : #JuveStabia: le vespe fanno chiarezza sul caso #Mastalli - la nota - positanonews : #Calcio #Sport #SportCampania #JuveStabia #SerieC Juve Stabia e Mastalli ai ferri corti: il giocatore si è operato… - AustroGreco : Come le ho già suggerito in precedenza il 2003 Federico Todisco non ha mai giocato in primavera. Quello che gioca è… - StabiaChannel : #JuveStabia #Juve Stabia - L'au Todaro su Mastalli: «Nostri medici contrari all'operazione. A gennaio disposti a ce… -