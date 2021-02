Juliano Mello, il fratello di Dayane attacca Rosalinda Cannavò: “Si sta approfittando di mia sorella” (FOTO) (Di venerdì 19 febbraio 2021) Le accuse di Juliano a Rosalinda Cannavò Negli ultimi due giorni Dayane Mello e Rosalinda Cannavò hanno avuto una serie di discussioni e si sono lanciate delle frecciatine velenose a vicenda. Per fortuna, nella giornata di mercoledì le due concorrenti del Grande fratello Vip 5 hanno chiarito. Tuttavia, il fratello della modella brasiliana su Instagram si è scagliato contro la 28enne messinese. Per quale motivo? Stando a Juliano, l’attrice siciliana si starebbe approfittando della consanguinea: “Con tutto il rispetto, ma Rosalinda si sta approfittando di mia sorella, lei non merita questo ha un cuore puro”. Di conseguenza, nonostante l’ex fidanzata di ... Leggi su kontrokultura (Di venerdì 19 febbraio 2021) Le accuse diNegli ultimi due giornihanno avuto una serie di discussioni e si sono lanciate delle frecciatine velenose a vicenda. Per fortuna, nella giornata di mercoledì le due concorrenti del GrandeVip 5 hanno chiarito. Tuttavia, ildella modella brasiliana su Instagram si è scagliato contro la 28enne messinese. Per quale motivo? Stando a, l’attrice siciliana si starebbedella consanguinea: “Con tutto il rispetto, masi stadi mia, lei non merita questo ha un cuore puro”. Di conseguenza, nonostante l’ex fidanzata di ...

avni00499711 : RT @AleAsrTotti10: @RebsRebssss Ma Mario Salemi c ha riflettuto insieme a Juliano Mello? O separatamente? #TZVIP #rosiners - AleAsrTotti10 : @RebsRebssss Ma Mario Salemi c ha riflettuto insieme a Juliano Mello? O separatamente? #TZVIP #rosiners - tranviadeseo : RT @benzosdimples: Avrebbe potuto avere Dayane Mello come fidanzata, Sofi come figlioccia, Juliano come cognato, i #Prelemi come coppia con… - giorgia04177551 : RT @benzosdimples: Avrebbe potuto avere Dayane Mello come fidanzata, Sofi come figlioccia, Juliano come cognato, i #Prelemi come coppia con… - rosacheabrosci : RT @benzosdimples: Avrebbe potuto avere Dayane Mello come fidanzata, Sofi come figlioccia, Juliano come cognato, i #Prelemi come coppia con… -