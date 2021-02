Claudia74292316 : RT @MediasetTgcom24: Juliana Moreira vuole ridursi il seno: 'Basta quinta! Voglio la terza' #JulianaMoreira - ShuShuHC : Juliana Moreira ha detto che avendo il seno troppo grande, lo ridurrà. Non ci sta mai bene un cazzo a noi donne. Mai. - peppe844 : RT @MediasetTgcom24: Juliana Moreira vuole ridursi il seno: 'Basta quinta! Voglio la terza' #JulianaMoreira - Vivodisogniebas : RT @MediasetTgcom24: Juliana Moreira vuole ridursi il seno: 'Basta quinta! Voglio la terza' #JulianaMoreira - MediasetTgcom24 : Juliana Moreira vuole ridursi il seno: 'Basta quinta! Voglio la terza' #JulianaMoreira -

Ultime Notizie dalla rete : Juliana Moreira

ravennanotizie.it

Una scelta decisamente controtendenza quella di, che sui social ha annunciato: 'Mi ridurrò il seno'. Quando tante, tantissime donne, ricorrono alla mastoplastica additiva per essere più prorompenti, lei sceglie di ridimensionare ...A differenza delle numerose celebrità che vogliono aumentare le proprie taglie a dismisura,ha annunciato che si sottoporrà a un intervento chirurgico per ridurre le dimensioni del proprio seno e ha spiegato i motivi della sua decisione.: l'intervento al seno ...In un'isola delle Azzorre, un giovane pescatore frequenta una locanda, bazzicata da gente poco raccomandabile, e si innamora della locandiera. Intrecciano una relazione amorosa, finché una sera ...Ricorrerà per la seconda volta al bisturi per ridimensionare forme troppo esplosive che le causano problemi alla schiena ...