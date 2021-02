Juliana Moreira operazione al seno | “Devo ridurlo”

(Di venerdì 19 febbraio 2021) La modella e influencer brasilianaha deciso di modificare il proprio corpo con un intervento al. Giunta in Italia giovanissima,è diventata un personaggio pubblico noto al grande pubblico grazie alla conduzione del programma di Antonio Ricci, Paperissima Sprint. Grazie alla conduzione della trasmissione gemella di Striscia la Notizia, gli italiani hanno potuto imparare ad apprezzarne la scultorea bellezza ed il carattere solare., infatti, è una donna simpatica, capace di ironia e autoironia, ma soprattutto che si mostra sempre con il sorriso sulle labbra ed un’espressione che comunica allegria. Per lei il programma Mediaset ha rappresentato un trampolino di lancio nel mondo dello spettacolo e della moda. Oggi ...

(Di venerdì 19 febbraio 2021) Una scelta decisamente controtendenza quella di Juliana Moreira, che sui social ha annunciato: 'Mi ridurrò il seno'. Quando tante, tantissime donne, ricorrono alla mastoplastica additiva per essere più prorompenti, lei sceglie di ridimensionare la propria taglia.