Joe Biden, l’annuncio al G7: “Dagli Usa 4 miliardi di dollari per i vaccini Covid ai Paesi più poveri” (Di venerdì 19 febbraio 2021) Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden è pronto ad annunciare che gli Stati Uniti investiranno 4 miliardi di dollari per uno sforzo internazionale per rafforzare l’acquisto e la distribuzione del vaccino Covid alle nazioni povere. L’occasione è la seduta, in videoconferenza, del summit del G7, il suo primo impegno ufficiale internazionale da quando ha assunto la guida dell’Amministrazione Usa a gennaio. Questo è ciò che trapela da alcuni funzionari della Casa Bianca. La lotta al coronavirus, insieme poi a quella ai cambiamenti climatici, sono i temi centrali di questo G7: saranno presenti la cancelliera tedesca Angela Merkel, il presidente francese Emmanuel Macron, la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen, il Segretario generale della Nato Jens Stoltenberg e il primo ministro britannico Boris Johnson. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 19 febbraio 2021) Il presidente degli Stati Uniti Joeè pronto ad annunciare che gli Stati Uniti investiranno 4diper uno sforzo internazionale per rafforzare l’acquisto e la distribuzione del vaccinoalle nazioni povere. L’occasione è la seduta, in videoconferenza, del summit del G7, il suo primo impegno ufficiale internazionale da quando ha assunto la guida dell’Amministrazione Usa a gennaio. Questo è ciò che trapela da alcuni funzionari della Casa Bianca. La lotta al coronavirus, insieme poi a quella ai cambiamenti climatici, sono i temi centrali di questo G7: saranno presenti la cancelliera tedesca Angela Merkel, il presidente francese Emmanuel Macron, la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen, il Segretario generale della Nato Jens Stoltenberg e il primo ministro britannico Boris Johnson. ...

