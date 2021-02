Italia’s Got Talent: l’inarrestabile Giorgia Greco emoziona la Pellegrini e conquista la finale (Di venerdì 19 febbraio 2021) Il Talento e il coraggio della giovanissima Giorgia Greco hanno conquistato il cuore di Federica Pellegrini che durante la quarta puntata ha deciso di premere Golden Buzzer regalandole, così, l’accesso diretto alla finale Nella quarta puntata di ‘Italia’s Got Talent’ si è presentata davanti ai giudici Giorgia Greco, 13enne milanese atleta di ginnastica ritmica. La storia di Giorgia, però, non è una storia qualunque: la giovanissima atleta ha dovuto, nonostante la sua età, affrontare delle sfide difficilissime che hanno messo a dura prova il suo corpo, ma niente di tutto quello che è accaduto è riuscito a scalfire la sua enorme passione per la ginnastica ritmica. La storia di ... Leggi su periodicoitaliano (Di venerdì 19 febbraio 2021) Ilo e il coraggio della giovanissimahannoto il cuore di Federicache durante la quarta puntata ha deciso di premere Golden Buzzer regalandole, così, l’accesso diretto allaNella quarta puntata di ‘Got’ si è presentata davanti ai giudici, 13enne milanese atleta di ginnastica ritmica. La storia di, però, non è una storia qualunque: la giovanissima atleta ha dovuto, nonostante la sua età, affrontare delle sfide difficilissime che hanno messo a dura prova il suo corpo, ma niente di tutto quello che è accaduto è riuscito a scalfire la sua enorme passione per la ginnastica ritmica. La storia di ...

