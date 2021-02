Italia femminile, l’Europeo è più vicino… grazie alla Finlandia (Di venerdì 19 febbraio 2021) Buone notizie per l’Italia femminile. grazie alla vittoria della Finlandia sul Portogallo, la Nazionale è più vicina all’Europeo Sorride la Nazionale femminile: all’ultimo istante la Finlandia ha battuto il Portogallo con un gol al 93? di Sallstrom. Un successo che regala alla sua Nazionale la qualificazione all’Europeo, ma che fa sorridere anche l’Italia. Adesso, a meno che il Portogallo non riesca a vincere con più di otto gol di scarto contro la Scozia, all‘Italia basterà vincere la sfida contro Israele (del 24 febbraio) con un risultato diverso dall’1-0 per essere tra le migliori tre seconde. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di venerdì 19 febbraio 2021) Buone notizie per l’vittoria dellasul Portogallo, la Nazionale è più vicina alSorride la Nazionale: all’ultimo istante laha battuto il Portogallo con un gol al 93? di Sallstrom. Un successo che regalasua Nazionale la qualificazione al, ma che fa sorridere anche l’. Adesso, a meno che il Portogallo non riesca a vincere con più di otto gol di scarto contro la Scozia, all‘basterà vincere la sfida contro Israele (del 24 febbraio) con un risultato diverso dall’1-0 per essere tra le migliori tre seconde. Leggi su Calcionews24.com

