MediasetTgcom24 : Iran agli Usa: togliere tutte le sanzioni imposte da Trump #iran - noiretedonne : RT @PrimeDonne_PiuE: 'Le donne a Cortina dovrebbero indossare qualcosa, un nastro, un fiocco, rosa o il giallo; il segnale deve arrivare in… - DDanielacarla2 : RT @PrimeDonne_PiuE: 'Le donne a Cortina dovrebbero indossare qualcosa, un nastro, un fiocco, rosa o il giallo; il segnale deve arrivare in… - QoQnoos6063 : RT @PrimeDonne_PiuE: 'Le donne a Cortina dovrebbero indossare qualcosa, un nastro, un fiocco, rosa o il giallo; il segnale deve arrivare in… - VOLAREVOLUTION : RT @PrimeDonne_PiuE: 'Le donne a Cortina dovrebbero indossare qualcosa, un nastro, un fiocco, rosa o il giallo; il segnale deve arrivare in… -

Ultime Notizie dalla rete : Iran agli

TGCOM

Il ministro degli Esteri iraniano, Mohammad Javad Zarif, ha scritto su Twitter che l''ritirerà subito le sue misure ritorsive' se gli Usa elimineranno 'incondizionatamente ed in modo effettivo' ......di stato Anthony Blinken e la nuova Casa Bianca di Biden non sono contrari al dialogo se l'... Qualsiasi decisione di limitare l'accessoispettori dell'Agenzia internazionale per l'energia ...Gli Stati Uniti si sono detti disposti a rinegoziare un accordo sul nucleare con l’Iran. Giovedì il portavoce del Dipartimento di Stato americano, Ned Price, ha detto che gli S ...Golfo. Teheran minaccia le ispezioni dell’Aiea, Biden pone condizioni alla fine delle sanzioni. Ieri vertice online tra Blinken e gli europei. Rohani ha fretta: a giugno si vota ...