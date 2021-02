Inzaghi | “Serve la partita perfetta e non è detto che basti” E fa il punto su Gaich e Moncini

(Di venerdì 19 febbraio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiDomenica sera il suo Benevento affronterà la Roma al Ciro Vigorito. A due giorni dal match Filippoha presentato in conferenza l’appuntamento affrontando i vari temi della vigilia. Di seguito le sue dichiarazioni: Condizione – “Iago e Improta hanno avuto qualche acciacco e speriamo di recuperarli in questi due allenamenti che mancano. La squadra sta bene, a Bologna ha fatto una grande gara e avrebbe meritato qualcosa in più. Sulla carta questa è una sfida proibitiva ma ce la metteremo tutta”.– “Stanno migliorando tutti e due la condizione fisica,è pronto per giocare venti minuti così come. Sono due giocatori che in questo momento possono darci una mano”. Roma – “Quando affronti queste squadre devi sperare di fare la ...

"Domani - ha aggiuntoai microfoni di Lazio Style Channel - sarà una partita molto, molto ... Ranieri,Samp perfetta per fare punti con Lazio - A Roma per l'esame di maturità dove non si ...sta facendo un lavoro incredibile e, nonostante qualche assenza, può contare su un organico di primissimo piano. Dal canto nostro siamo in crescita, abbiamo sofferto e vinto con la Fiorentina ...Domenica sera il suo Benevento affronterà la Roma al Ciro Vigorito. A due giorni dal match Filippo Inzaghi ha presentato in conferenza l’appuntamento affrontando i vari temi della vigilia. Di seguito ...FORMELLO – In seguito alle parole di mister Inzaghi la Lazio è scesa sul campo centrale di Formello per la rifinitura in ottica Sampdoria. Quella contro i blucerchiati sarà una partita determinante pe ...