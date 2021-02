Inzaghi: 'Bayern? No, in testa solo la Samp. Dietro in emergenza, Musacchio cresce' (Di venerdì 19 febbraio 2021) Ancora la Samp prima di un match decisivo di Champions League. Con l'obiettivo che non si ripeta quanto accaduto nel match di andata. A ottobre la Lazio rimediò una sconfitta pesante contro la squadra ... Leggi su gazzetta (Di venerdì 19 febbraio 2021) Ancora laprima di un match decisivo di Champions League. Con l'obiettivo che non si ripeta quanto accaduto nel match di andata. A ottobre la Lazio rimediò una sconfitta pesante contro la squadra ...

CORNERNEWS24 : #Calcio - Calcio: Lazio; Inzaghi 'troppe assenze, difficile turnover' 'Contenti di affrontare Bayern, ma ora penso alla Sampdoria' - sportli26181512 : Inzaghi: 'Bayern? No, in testa solo la Samp. Dietro in emergenza, Musacchio cresce': Inzaghi: 'Bayern? No, in testa… - MassimoChiaram7 : RT @AnsaRomaLazio: Calcio: Lazio; Inzaghi 'troppe assenze, difficile turnover'. 'Contenti di affrontare Bayern, ma ora penso alla Sampdoria… - AnsaRomaLazio : Calcio: Lazio; Inzaghi 'troppe assenze, difficile turnover'. 'Contenti di affrontare Bayern, ma ora penso alla Samp… - sportli26181512 : Inzaghi su Lazio-Sampdoria: 'Tante assenze, difficile fare turnover': Le parole dell'allenatore alla vigilia dell'a… -