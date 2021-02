Invincible: il nuovo trailer della serie animata Amazon tratta dai fumetti di Robert Kirkman (Di venerdì 19 febbraio 2021) Amazon Prime Video ha condiviso online il trailer di Invincible, la nuova serie animata tratta dai fumetti di Robert Kirkman. Invincible, la serie animata tratta dai fumetti di Robert Kirkman e Cory Walker, debutterà su Amazon Prime Video il 26 marzo e online è stato condiviso il nuovo trailer ricco di scene inedite. Nel video si vede il giovane protagonista in difficoltà perché non è ancora in grado di controllare i suoi poteri, subendo la pressione nel doversi confrontare con l'eroismo del padre, e unirsi a un nuovo gruppo di giovani pronti a entrare ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 19 febbraio 2021)Prime Video ha condiviso online ildi, la nuovadaidi, ladaidie Cory Walker, debutterà suPrime Video il 26 marzo e online è stato condiviso ilricco di scene inedite. Nel video si vede il giovane protagonista in difficoltà perché non è ancora in grado di controllare i suoi poteri, subendo la pressione nel doversi confrontare con l'eroismo del padre, e unirsi a ungruppo di giovani pronti a entrare ...

cinemaniaco_fb : ?????????????? Invincible: il nuovo trailer della serie animata Amazon tratta dai fumetti di Robert Kirkman… - _DrCommodore : Nuovo trailer per Invincible, la serie animata in arrivo su Amazon Prime Video - - _DrCommodore : Nuovo trailer per Invincible, la serie animata in arrivo su Amazon Prime Video - - zazoomblog : Invincible: il nuovo poster della serie tratta dal fumetto di Robert Kirkman - #Invincible: #nuovo #poster #della - clikservernet : Invincible: il nuovo poster della serie tratta dal fumetto di Robert Kirkman -