"Intossicati con il sushi", attività sospesa e tre denunce per lesioni personali gravi (Di venerdì 19 febbraio 2021) attività sospesa e tre persone denunciate dai carabinieri. E' il risultato delle indagini a seguito della sospetta intssicazione di 50 persone dopo avere consumato del cibo d'asporto prelevato in un ... Leggi su lanazione (Di venerdì 19 febbraio 2021)e tre persone denunciate dai carabinieri. E' il risultato delle indagini a seguito della sospetta intssicazione di 50 persone dopo avere consumato del cibo d'asporto prelevato in un ...

qn_lanazione : Intossicazione dopo aver mangiato sushi: scattano le denunce dopo che diverse persone si erano sentite male - PerugiaToday : Cinquanta intossicati con cibo d'asporto in Altotevere: scuse social dal ristorante, tre i denunciati - _tosirwithlove_ : Io non ascolto nemmeno più le altre regie, non mi voglio intossicati la giornata e voglio partire carica con il pri… - ElenaToto1 : @sscnapoli E vediamo di non intossicati oggi!! Spero che vinciamo ma se dobbiamo perdere facciamolo con dignità, de… - mitsouko1 : Anche senza sindacare o dichiarare niente, è evidente che c’è stata un’operazione molto aggressiva per cambiare le… -