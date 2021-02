Inter, Materazzi: «Milan? Basta e avanza quanto fatto contro la Juve» (Di venerdì 19 febbraio 2021) Marco Materazzi, ex difensore dell’Inter, ha parlato in vista della gara contro il Milan: ecco le sue dichiarazioni in avvicinamento alla partita Marco Materazzi parla ai canali ufficiali della Lega Serie A. Le sue parole in vista del derby. «C’è sempre da migliorare, l’Inter vista contro la Juventus per l’Italia potrebbe Bastare e avanzare, ma se migliori c’è tutto da guadagnare. contro il Milan servirà la partita perfetta come lo è stato contro la Juventus. La cosa bella è che questo derby arriva alla 23esima giornata e spero sia di buon auspicio per i nostri colori. Va portato rispetto per il Milan e il lavoro che stanno facendo. ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 19 febbraio 2021) Marco, ex difensore dell’, ha parlato in vista della garail: ecco le sue dichiarazioni in avvicinamento alla partita Marcoparla ai canali ufficiali della Lega Serie A. Le sue parole in vista del derby. «C’è sempre da migliorare, l’vistalantus per l’Italia potrebbere ere, ma se migliori c’è tutto da guadagnare.ilservirà la partita perfetta come lo è statolantus. La cosa bella è che questo derby arriva alla 23esima giornata e spero sia di buon auspicio per i nostri colori. Va portato rispetto per ile il lavoro che stanno facendo. ...

