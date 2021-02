Inter, BC Partners gioca al ribasso: c’è la contromossa di Suning (Di venerdì 19 febbraio 2021) Le ultime sulla trattativa tra Suning e BC Partners per la vendita dell’Inter Nuovo aggiornamento da parte del Corriere dello Sport sulla questione societaria dell’Inter. Secondo il quotidiano romano, il fondo di investimento britannico BC Partners, che gioca al ribasso, resta il favorito per la successione a Suning, ma il colosso di Nanchino potrebbe aver trovato una soluzione per non cedere la maggioranza del club nerazzurro. “Il colosso di Nanchino è disposto a darle come garanzia nella trattativa con vari partner per rifinanziare i due bond in scadenza a fine 2022 (375 milioni totali) e per avere una linea di credito sufficiente a portare avanti la società fino a fine 2021”. Inter-Suning-deal1“Bain ... Leggi su intermagazine (Di venerdì 19 febbraio 2021) Le ultime sulla trattativa trae BCper la vendita dell’Nuovo aggiornamento da parte del Corriere dello Sport sulla questione societaria dell’. Secondo il quotidiano romano, il fondo di investimento britannico BC, cheal, resta il favorito per la successione a, ma il colosso di Nanchino potrebbe aver trovato una soluzione per non cedere la maggioranza del club nerazzurro. “Il colosso di Nanchino è disposto a darle come garanzia nella trattativa con vari partner per rifinanziare i due bond in scadenza a fine 2022 (375 milioni totali) e per avere una linea di credito sufficiente a portare avanti la società fino a fine 2021”.-deal1“Bain ...

MarcoZH11 : Da quanto mi risulta pare che le trattativa con BC Partners sia molto lontana da una conclusione e c'è il rischio c… - Sistecilo : @TramacEma ciao c'è il grosso rischio che con l'avvento di BC partners l'Inter subisca un ridimensionamento clamoro… - SStefano93 : Non è che BC sta per BerlusConi Partners? ?? #Inter - atmilan1899 : #Milan e #Inter, è sempre #derby: duello sul mercato per un talento del Club #Brugge - atmilan1899 : #Derby Together: il #Milan riempie (virtualmente) San Siro in occasione della stracittadina contro l'#Inter -

Ultime Notizie dalla rete : Inter Partners Inter, Bc Partners tratta al ribasso ...quanto riportato dal Corriere dello Sport gli ultimi aggiornamenti sulla trattativa fra Bc Partners ...stretti con cui il gruppo cinese dovrà garantire coperture economiche per il futuro dell'Inter .

Inter, 4 idee per il mercato futuro: ma il progetto resta congelato ... sono chiarissime, ma per poter affondare il colpo su qualunque degli obiettivi oggi per l'Inter ... Suning? Bc Partners? Un terzo fondo? E con quanta liquidità? Tutto passa da questo piccolo, ma ...

Inter news, Bc Partners ci prova ancora, Suning pensa di tenersi la maggioranza QUOTIDIANO.NET Inter, Bc Partners tratta al ribasso Commenta per primo Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport gli ultimi aggiornamenti sulla trattativa fra Bc Partners e Suning parlando di una trattativa al ribasso da parte del fondo che sta ...

Inter, 4 idee per il mercato futuro: ma il progetto resta congelato Il derby in testa, il campo prima e sopra a tutto. L'Inter viaggia spedita nella sua nuova settimana-tipo verso la sfida di domenica pomeriggio contro il Milan ...

