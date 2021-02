Innocenti | Serve nuova Fir | vogliamo campionato nazionale pro stile Nba

(Di venerdì 19 febbraio 2021) Roma, 19 feb. (Adnkronos) - "Il nostro progetto parte dal presupposto che occorre cambiare completamente la prospettiva. Negli ultimi 20 anni abbiamo puntato quasi esclusivamente sull'Alto Livello e questo ha intaccato pesantemente le risorse federali, per cui al tessuto dei club è mancato ossigeno per andare avanti. Visto che i risultati sportivi non ci sono stati,cambiare visione, continuando a lavorare sull'Alto Livello ma tornando anche a lavorare con i territori e con i club, potenziando gli organi territoriali sia come risorse umane che finanziarie. Questo comporta una ristrutturazione delle attuali voci di spesa, in particolare quelle relative alla nostra partecipazione al Pro14, e una riforma importante dei campionati, che nel nostro progetto prevede la costituzione di unprofessionisticoin ...

... il lavoro da fare è molto grosso", aggiunge. "Tra i miei progetti c'è anche quello di ... Roma, in prospettiva, potrebbe essere la sede di una eventuale terza franchigia, ma chiaramente...
"Sul modello del calcio, è impossibile per uno sport in Italia sopravvivere, essere conosciuto ed entrare nelle strutture economico-finanziarie che investono nello sport se non a fronte di un campiona ...