Infortunio Bonaventura | problema alla caviglia sinistra Le sue condizioni

Giacomo Bonaventura è costretto a lasciare il campo nel corso della gara contro lo Spezia: ecco le condizioni del centrocampista Problemi all'orizzonte per Cesare Prandelli e la Fiorentina. Al 45? della sfida contro lo Spezia è stato costretto al cambio Giacomo Bonaventura. Il numero 5 viola, arrivato nello scorso mercato dopo l'addio al Milan, si è procurato una distorsione alla caviglia e non ha potuto proseguire la gara. Al suo posto dentro Castrovilli che era stato messo in panchina per scelta tecnica.

