Indagato braccio destro di De Luca | Coscioni nell' inchiesta Covid

(Di venerdì 19 febbraio 2021) Federico Garau C'è anche il nome del consigliere per la Sanità della Regione Campaniaa lista di coloro che hanno ricevuto l'avviso di proroga delle indagini sugli appaltiAnche Enricodel governatore Vincenzo De, risultaa lista delle 15 persone per le quali è scattato l'avviso di proroga delle indagini sugli appaltiin Campania. Oltre a, da 6 anni consigliere per la Sanità della Regione, anche Italo Giulivo (coordinatore locale della task force Coronavirus), Roberta Santaniello (a capo dell’Ufficio di gabinetto della Giunta regionale), Corrado Cuccurullo (presidente di Soresa), il consigliere regionaleCascone, i fratelli Alberto ed ...

Nell'inchiesta sugli appalti dell'emergenza Covid entra anche Enrico Coscioni , potentedestro del governatore Vincenzo De Luca nel delicatissimo settore della sanità. La Procura indaga sulle convenzioni di Ebris, acronimo in inglese di Istituto europeo di ricerche biomediche di ...Ildi ferro giudiziario ha coinvolto l'agenzia mondiale antidoping (Wada), la Federazione ... Il tribunale di Bolzano che lo avevaper truffa sportiva, incarica il colonnello Giampietro ...Enrico Coscioni, consigliere per la Sanità della Regione Campania e braccio destro di De Luca indagato nell'inchiesta per gli appalti Covid ...Spese Covid della Regione: tra i 15 indagati anche Coscioni e Cascone: avviso di proroga indagini pure per Giulivo e Cuccurullo ...