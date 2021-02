"Incinta per sbaglio, perso il bambino": prima della felicità, il dramma che Belen aveva nascosto (Di venerdì 19 febbraio 2021) Colpaccio per Silvia Toffanin. La conduttrice di Verissimo ospiterà la showgirl più attesa degli ultimi tempi: Belen Rodriguez. La modella argentina sarà ospite di Canale 5 nella puntata del 20 febbraio. Tra gli argomenti sicuramente la gravidanza nascosta fino all'ultimo momento. "Aspetto una bambina - ha detto dalle anticipazioni -. Si chiamerà Luna Marie”. Una notizia che aspettava, assieme al compagno Antonino Spinalbese, con grande ansia: “Sognavo fosse una femminuccia - ha infatti ammesso -. Si chiamerà Luna Marie e nascerà in estate. Spero mi assomigli, non vedo l'ora di farle tante treccine”. La Rodriguez chiude così definitivamente il capitolo Stefano De Martino. Con l'ex marito, dal quale ha avuto il piccolo Santiago, è finita e non nel migliore dei modi. “Avevo smesso di credere nell'amore. Oggi voglio che duri per sempre, non ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 19 febbraio 2021) Colpaccio per Silvia Toffanin. La conduttrice di Verissimo ospiterà la showgirl più attesa degli ultimi tempi:Rodriguez. La moargentina sarà ospite di Canale 5 nella puntata del 20 febbraio. Tra gli argomenti sicuramente la gravidanza nascosta fino all'ultimo momento. "Aspetto una bambina - ha detto dalle anticipazioni -. Si chiamerà Luna Marie”. Una notizia che aspettava, assieme al compagno Antonino Spinalbese, con grande ansia: “Sognavo fosse una femminuccia - ha infatti ammesso -. Si chiamerà Luna Marie e nascerà in estate. Spero mi assomigli, non vedo l'ora di farle tante treccine”. La Rodriguez chiude così definitivamente il capitolo Stefano De Martino. Con l'ex marito, dal quale ha avuto il piccolo Santiago, è finita e non nel migliore dei modi. “Avevo smesso di credere nell'amore. Oggi voglio che duri per sempre, non ...

