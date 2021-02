Incidenti in montagna, trovati tre dei quattro dispersi sul monte Velino (Di venerdì 19 febbraio 2021) Escursionista morto sul monte Sirino. Il 49enne è precipitato in un canalone. Soccorsi allertati dai compagni di viaggio. LAGONEGRO (POTENZA) – Escursionista morto sul monte Sirino. L’ennesimo incidente in montagna, come raccontato da La Repubblica, è avvenuto nella serata di mercoledì 27 gennaio nei pressi di Madonna del Brusco, territorio in provincia di Lagonegro. L’incidente Una escursione che si è trasformata in tragedia. L’uomo, insieme ad altri tre compagni di viaggio, si era addentrato sul monte Sirino per trascorrere la giornata con gli amici. Per motivi ancora da accertare, però, il 49enne è precipitato in un burrone. A chiamare i soccorsi sono stati proprio gli altri escursionisti che si trovavano con lui. Il personale medico non ha potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo. La ... Leggi su newsmondo (Di venerdì 19 febbraio 2021) Escursionista morto sulSirino. Il 49enne è precipitato in un canalone. Soccorsi allertati dai compagni di viaggio. LAGONEGRO (POTENZA) – Escursionista morto sulSirino. L’ennesimo incidente in, come raccontato da La Repubblica, è avvenuto nella serata di mercoledì 27 gennaio nei pressi di Madonna del Brusco, territorio in provincia di Lagonegro. L’incidente Una escursione che si è trasformata in tragedia. L’uomo, insieme ad altri tre compagni di viaggio, si era addentrato sulSirino per trascorrere la giornata con gli amici. Per motivi ancora da accertare, però, il 49enne è precipitato in un burrone. A chiamare i soccorsi sono stati proprio gli altri escursionisti che si trovavano con lui. Il personale medico non ha potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo. La ...

