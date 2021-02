Inchiesta smog | Appendino | “Mia amministrazione ha sempre lavorato per ambiente”

Leggi su nuovasocieta

(Di venerdì 19 febbraio 2021) Si difende la sindaca Chiara, tra gli indagati dell’coordinata da Gianfranco Colace per la gestione dei piani antidi Regione Piemonte e Comune di Torino dal 2015 ad oggi. “Il lavoro di questaa difesa della qualità dell’aria, dell’e della sostenibilità è sotto gli occhi di tutti” afferma la prima cittadina. “Gli sforzi e le iniziative messe in campo in questi anni ci sono stati riconosciuti anche a livello europeo – prosegue – Porteremo tutto il lavoro svolto sul tavolo del magistrato che sta svolgendo le indagini”. L'articolo proviene da Nuova Società.