Incendio nella notte, terrore nel cuore della città. Morto il padre, in ospedale il figlio e la badante dell’uomo (Di venerdì 19 febbraio 2021) Incendio nel cuore della notte, muore un uomo. È successo intorno alle 2.30 nel quartiere Favaro di La Spezia in una palazzina in via Grifoglio. Per cause ancora da accertare le fiamme si sono sprigionate all’interno di un appartamento. Immediato l’arrivo dei vigili del fuoco allertati dalle chiamate dei residenti, in preda al panico e al terrore. Decine le chiamate ricevute dal centralino dei pompieri che, una volta sul posto, hanno richiesto l’intervento di un’autobotte e di un’autoscala. A quanto riportano i media locali Sono occorsi alcuni minuti ai Vigili del fuoco per abbassare le fiamme ed evitare così che si propagassero ai piani superiori. Una volta estinto il fuoco si è reso necessario utilizzare dei motoventilatori per abbassare la temperatura ed evacuare i fumi accumulatisi all’interno dei ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 19 febbraio 2021)nel, muore un uomo. È successo intorno alle 2.30 nel quartiere Favaro di La Spezia in una palazzina in via Grifoglio. Per cause ancora da accertare le fiamme si sono sprigionate all’interno di un appartamento. Immediato l’arrivo dei vigili del fuoco allertati dalle chiamate dei residenti, in preda al panico e al. Decine le chiamate ricevute dal centralino dei pompieri che, una volta sul posto, hanno richiesto l’intervento di un’autobotte e di un’autoscala. A quanto riportano i media locali Sono occorsi alcuni minuti ai Vigili del fuoco per abbassare le fiamme ed evitare così che si propagassero ai piani superiori. Una volta estinto il fuoco si è reso necessario utilizzare dei motoventilatori per abbassare la temperatura ed evacuare i fumi accumulatisi all’interno dei ...

